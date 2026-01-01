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Am Ende wird alles sichtbar

Am Ende wird alles sichtbar

107 Min.Ab 16
ORF2107 Min.Ab 16
ORF2

Am Ende wird alles sichtbar

Der Fotograf Josef (Harald Schrott) kehrt in seine Heimatstadt zurück, wo er einst als junger Rekrut das Massaker an Zuwanderern fotografieren musste. Er beginnt als Totengräber zu arbeiten und hat einige Buben zu beerdigen, die Opfer einer perversen Mordserie wurden. Er trifft auf seine mittlerweile verwitwete Jugendliebe (Erika Marozsán) und beschließt mit ihr wegen der durch die Morde aufgeheizten, aggressiven Stimmung fortzuziehen.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
16
GEWALT
Copyrights:
© ORF 2