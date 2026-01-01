Amazing Animal Families - Episode 10
53 Min.Ab 0
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Amazing Animal Families - Episode 10
In dieser Folge von „Tierischer Alltag” lernen wir das größte Landtier der USA kennen, den amerikanischen Bison. Dann sehen wir einige Kasuarväter in Aktion. Diese großen flugunfähigen Vögel der südlichen Hemisphäre schützen nicht nur ihre Jungen, sondern sind auch die Hüter des Regenwaldes. Außerdem lernen wir einen der erfolgreichsten Trickbetrüger der Natur kennen: die Falsche Korallenrollschlange genießt einen gefährlichen Ruf und den damit verbundenen Schutz.
Genre:Natur, Tiere, Dokumentation
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
0
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