Amazing Animal Families - Episode 3
53 Min.Ab 0
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Amazing Animal Families - Episode 3
In dieser Folge von „Tierischer Alltag” lernen wir den tierischen Alltag des Guanakos kennen, der wilde Cousin des heimischen Lamas. Auch Elefantenbabys lernen unter den wachsamen Augen ihrer Herde wichtige Lektionen fürs Leben. Bei einem Besuch in der Antarktis, Heimat der Zügelpinguine, muss man sich auf eine Geräuschkulisse aus lautstarken „Plaudereien“ gefasst machen. Abschließend geht es in den trockenen Südwesten der USA, um der giftigsten Echse der Welt zu begegnen, die gleichzeitig als einer der wenigen giftigen Echsen gilt: die Gila-Krustenechse.
Genre:Natur, Tiere, Dokumentation
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
0
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