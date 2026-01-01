Amazing Animal Families - Episode 4
53 Min.Ab 0
53 Min.Ab 0
Amazing Animal Families - Episode 4
In diesem tierischen Alltag erfahren wir, wie viel Futter nötig ist, um ein hungriges Nilpferd bei Laune zu halten. Von ihren Hörnern bis zu ihren Hufen erleben wir, wie Gabelantilopen nonverbale Signale nutzen, um in Gruppen zu kommunizieren. Spielerisches Lernen ist eine wichtige Fähigkeit im Leben, die nicht nur kleine Pandas gerne unter Beweis stellen – wir sehen, wie sich eine Gruppe dieser ikonischen schwarz-weißen Jungtiere selbst "schult", und besuchen junge Wölfe, die ihre scharfen Zähne an Termitenhügeln erproben - und aneinander!
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH