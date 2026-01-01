Amazing Animal Families - Episode 6
53 Min.Ab 0
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Amazing Animal Families - Episode 6
Dieser tierische Alltag zeigt uns, was es bedeutet, Teil eines Wolfsrudels zu sein. Wir lernen, wie sich Wölfe untereinander verständigen – ihr berühmtes Heulen ist eine der Möglichkeiten. Auch lernen wir eine komplett andere Art von Hund kennen, den Präriehund. Diese Erdhörnchen sind in den weiten Ebenen beheimatet und bauen ihre Familienhäuser unter der Erde. In Nordamerika treffen wir auch auf Braunbären - die weltweit zweitgrößte Art der Bärenfamilie. Ausgewachsene Braunbären können sehr furchteinflößend wirken, die Weibchen mit ihren Jungen zeigen sich aber von ihrer sanfteren Seite.
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
0
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