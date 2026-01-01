Amazing Animal Families - Episode 8
53 Min.Ab 0
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Amazing Animal Families - Episode 8
In dieser Folge “Tierischer Alltag” ist Paarungszeit bei den Zebras – und das ist kein Spaß. Den besten Partner zu finden ist ein harter Wettbewerb. Das Gleiche gilt für die anhänglichen Makakenmütter während der Stillzeit. Ihre Babys werden so sehr vergöttert, dass die anderen Weibchen der Truppe sie bei Gelegenheit "entführen". Ein unglaubliches soziales Ereignis spielt sich unter Wasser ab: die jährliche Versammlung der Riesenspinnenkrabben. Sie kommen zusammen, um sich ihrem alten Panzer zu entledigen, der ihr Wachstum hindert. Gemeinsam sind die Krustentiere besser vor Fressfeinden geschützt.
Genre:Natur, Tiere, Dokumentation
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
0
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