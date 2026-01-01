Amazing Animal Families - Episode 9
53 Min.Ab 0
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Amazing Animal Families - Episode 9
In dieser Folge von „Tierischer Alltag” werden wir Zeuge der Liebesmüh, die die Balz der männlichen Laubenvögel darstellt – sie vollziehen eine architektonische und dekorative Meisterleistung, um die Aufmerksamkeit ihrer auserwählten Partnerin zu gewinnen. Auch sehen wir die seltenen Jungtiere des Weißen Tigers, wie sie ihre Spieltechniken vorführen - Blaue Augen, weißes Fell und glühende Energie sorgen für jede Menge Spaß. An der Küste begegnen wir dem Schlammspringer. Unglaubliche Überlebensfähigkeiten sind ein Muss für dieses Tier, das buchstäblich ein "Fisch außerhalb des Wassers" ist.
Genre:Natur, Tiere, Dokumentation
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
0
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