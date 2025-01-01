American Crude
95 Min.Ab 16
American Crude
Irrwitzige Komödie mit Rob Schneider und John Livingston in den Hauptrollen: Johnny organisiert einen Junggesellenabschied für seinen besten Freund Bill. Da er heimlich in dessen Verlobte Olivia verliebt ist, sabotiert er seinen Kumpel und engagiert eine Prostituierte für ihn. Olivia wiederum hat Gefühle für Jane, die mit Johnny verheiratet ist. Außerdem ist Olivia auch noch schwanger - und zwar von Johnny ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2008
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH