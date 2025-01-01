Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Crude

American Crude

95 Min.Ab 16
Comedy Hits95 Min.Ab 16
Comedy Hits
American Crude

American Crude

Irrwitzige Komödie mit Rob Schneider und John Livingston in den Hauptrollen: Johnny organisiert einen Junggesellenabschied für seinen besten Freund Bill. Da er heimlich in dessen Verlobte Olivia verliebt ist, sabotiert er seinen Kumpel und engagiert eine Prostituierte für ihn. Olivia wiederum hat Gefühle für Jane, die mit Johnny verheiratet ist. Außerdem ist Olivia auch noch schwanger - und zwar von Johnny ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH