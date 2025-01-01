American Psycho 2
89 Min.Ab 16
89 Min.Ab 16
American Psycho 2
Seit ihrer Begegnung mit Patrick hat Rachael ein Interesse an Mörder. Deshalb schreibt sie sich an der Universität ein und studiert dort unter der Führung des FBI-Agenten Robert. Für ihr Ziel, Profiler beim FBI zu werden, wird sie vom Opfer zum Täter.
Genre:Horror, Schwarze Komödie, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© AMERICAN PSYCHO 2 2001 Profiler Productions Corp. All Rights Reserved. Artwork & Supplementary Materials 2017 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.