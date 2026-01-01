American Underdog
108 Min.Ab 6
108 Min.Ab 6
American Underdog
Wahre Geschichte über die ungewöhnliche Karriere eines Star-Quarterbacks: Bereits als junger Mann träumt Kurt Warner davon, einmal den Super Bowl zu gewinnen. Er trainiert hart und hofft auf eine Karriere nach dem College, doch die NFL-Teams zeigen kein Interesse an dem jungen Spieler. Verzweifelt akzeptiert er ein Angebot einer Arena-Football-Mannschaft und beweist dort sein Können, was ihm schließlich den Weg in die NFL ebnet.
Genre:Biografie, Drama
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH