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American Underdog

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108 Min.Ab 6
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American Underdog

Wahre Geschichte über die ungewöhnliche Karriere eines Star-Quarterbacks: Bereits als junger Mann träumt Kurt Warner davon, einmal den Super Bowl zu gewinnen. Er trainiert hart und hofft auf eine Karriere nach dem College, doch die NFL-Teams zeigen kein Interesse an dem jungen Spieler. Verzweifelt akzeptiert er ein Angebot einer Arena-Football-Mannschaft und beweist dort sein Können, was ihm schließlich den Weg in die NFL ebnet.

Genre:
Biografie, Drama
Produktion:
US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH