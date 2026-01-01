Amityville - Face of Terror
96 Min.Ab 18
96 Min.Ab 18
Amityville - Face of Terror
Mit der exotischen Standuhr aus einem Antiquitätengeschäft in AMITYVILLE bringt Architekt STERLING ohne zu ahnen ein tödliches Souvenir nach Hause. In AMITYVILLE, bei New York, hat der Terror bereits Tradition, nun beginnt der Wahnsinn im kalifornischen Städtchen Burlwood aufs Neue. Die Uhr führt ein unheimliches Eigenleben - jenseits des Raums - jenseits der Zeit - jenseits aller Vernunft. Einer nach dem anderen verfällt ihrem unheilvollen Einfluß und dem Wahnsinn. Auch dem Parapsychologen LEONARD gelingt es nicht, die übernatürlichen Mächte zu bannen. Erst dem jungen, unerschrockenen RUSTY gelingt es unter Einsatz seines Lebens - die grausige Wahrheit zu enträtseln.
Genre:Horror, Mystery, Thriller
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH