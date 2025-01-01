Among The Living
88 Min.Ab 18
88 Min.Ab 18
Among The Living
Der letzte Sommertag vor den Ferien. Eigentlich wartet nun draußen vor dem Fenster das große Abenteuer auf Victor, Dan und Tom – zu dumm, dass die drei Freunde nicht gerade Musterschüler sind und ausgerechnet heute nachsitzen müssen. Sie können jedoch einen Fluchtplan schmieden, und nur wenig später sind die Jungs unterwegs über sonnenheiße Wiesen und Felder, hin zu dem alten verfallenen ...
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Tiberius Film