Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy
95 Min.Ab 12
San Diego, 70er Jahre: Ron Burgundy ist der ungekrönte König der Nachrichten – zumindest in seiner Welt, die aus Scotch, Schlaghosen und perfektem Haar besteht. Frauen im Newsroom? Kein Problem, solange sie über Kochrezepte plaudern. Doch dann taucht Veronica Corningstone auf: ehrgeizig, talentiert und mindestens so gut frisiert wie Ron. Für ihn ist das ein Skandal von nationaler Tragweite. Aus einem harmlosen Konkurrenzkampf wird ein epischer Schlagabtausch voller Eitelkeiten, Mikrofon-Dramen und absurder Männlichkeitsrituale. Während Ron um seine Vormachtstellung kämpft, eskaliert der Krieg der Geschlechter in einer Welt, in der Nachrichten wichtiger sind als Nachrichtenmacher – zumindest für Ron.
Produktion:US, 2004
12
