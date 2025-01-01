Angel Town
107 Min.Ab 16
107 Min.Ab 16
Angel Town
Action mit dem Kickbox-Weltmeister Olivier Gruner. Die Lower East Side von L.A. ist eine Brutstätte für Angst und Gewalt. Gangsterboss Angel Diaz terrorisiert unbescholtene Bürger des ganzen Viertels. Zu seinen Opfern gehören auch Martin, dessen Vater Angel auf dem Gewissen hat, und seine Mutter. Eines Tages bekommen sie unerwartet Hilfe vom französischen Studenten und Kickbox-Champion Jacques.
Genre:Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film