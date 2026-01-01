Angeln an der Mecklenburgischen Seenplatte
12 Min.Ab 12
12 Min.Ab 12
Angeln an der Mecklenburgischen Seenplatte
Wer einen Angelurlaub in Deutschland plant, dürfte relativ schnell auf die Mecklenburgische Seenplatte stoßen. Ein wahres Paradies für Angler und alle, die es werden wollen. Hier kommen ¿Profis¿ und Einsteiger gleichermaßen auf ihre Kosten. Einige Angler haben es an den vielen großen Gewässern der Mecklenburger Seenplatte auf Karpfen, Aal, Zander oder Schleien abgesehen - die meisten kommen aber zum Hechtangeln und zum Barschangeln an den Plauer See, die Müritz, den Fleesensee, den Kölpinsee oder den Krakower See - um nur einige zu nennen. Die Vielfalt der Gewässer ist beeindruckt. Nirgendwo sonst in Deutschland könnt ihr an einer ähnlich großen Wasserfläche angeln wie hier in Mecklenburg Vorpommern.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln, Reise
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© bissclips.tv