Angeln auf Hecht in Gräben
13 Min.Ab 12
13 Min.Ab 12
Angeln auf Hecht in Gräben
Raubfisch-Angeln: Auch in kleinen, unscheinbaren Gräben kann mitunter erfolgreich auf Hecht geangelt werden. Kapitale Exemplare sollte man in solchen Gewässern zwar nicht erwarten, dennoch stellt das Angeln dort eine interessante Herausforderung dar. Angler, die bisher nur an Seen und Flüssen auf Hecht geangelt haben, müssen sich jedoch etwas umstellen und umdenken. Der bekannte Raubfisch-Spezialist Sven Halletz weiß genau, worauf es dabei ankommt. Er zeigt in diesem Film, wie und mit welchen Ködern man beim Spinnfischen in Kleingewässern gezielt zum Erfolg kommen kann - selbst wenn diese hoffnungslos verkrautet sind.
Genre:Spezial, Angeln
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© tba