Angriff auf Pearl Harbor: War das Japans Weg in den Untergang? | Der Pazifikkrieg
Angriff auf Pearl Harbor: War das Japans Weg in den Untergang? | Der Pazifikkrieg
Am 7. Dezember 1941 überfällt die japanische Luftwaffe den amerikanischen Marinestützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii. Ziel ist es, die gesamte Pazifikflotte der USA mit einem Schlag zu zerstören. Amerika wird gedemütigt, doch der Plan misslingt. Die Japaner haben eine Schlacht gewonnen – aber noch lange nicht den Krieg. Im Sommer 1942 beherrscht die US-Navy wieder den Ozean. Trotzdem: In Asien erobern Japans Truppen ein Land nach dem anderen. Nichts und niemand scheint sie aufhalten zu können... Der Zweite Weltkrieg war die bislang größte militärische Auseinandersetzung in der Historie der Menschheit. Durch die Kämpfe im Pazifik stand zwischen 1941 und 1945 sogar ein ganzer Ozean in Flammen. Anhand seltenen Filmmaterials, das meist an vorderster Front von den Soldaten selbst gedreht wurde, erzählt diese dreiteilige Reihe die Geschichte des gewaltigen Konfliktes fernab von Europa. Vor allem Amerikaner und Japaner lieferten sich blutige Schlachten. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft.