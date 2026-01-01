Animal - Das Tier in Dir
114 Min.Ab 16
Animal - Das Tier in Dir
Antonio Decoud, ein wohlhabender Familienvater, wird durch eine tödliche Diagnose aus seinem bürgerlichen Leben gerissen. Als ihm ein verzweifeltes Paar eine illegale Organspende gegen Geld anbietet, steht er vor einer unmenschlichen Entscheidung. Zwischen Überlebenswillen und moralischem Abgrund beginnt Antonio, seine Werte zu verraten – und entdeckt dabei eine dunkle, animalische Seite in sich. Der Film ist ein intensives Psychodrama über Schuld, Instinkt und die Frage, wie viel Menschlichkeit bleibt, wenn das eigene Leben auf dem Spiel steht.
Genre:Drama, Thriller
Produktion:AR, ES, 2018
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH