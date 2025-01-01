Annie
114 Min.Ab 0
114 Min.Ab 0
Annie
Verfilmung des gleichnamigen Musicals von Regisseur Will Gluck: Annie Bennett lebt als Pflegekind bei der verbitterten ehemaligen Sängerin Colleen Hannigan. Als das Mädchen eines Tages von William Stacks davor gerettet wird, angefahren zu werden, verändert sich ihr Leben drastisch. Der reiche Unternehmer, der für das Amt des Bürgermeisters kandidiert, nimmt das Pflegekind bei sich auf, um Stimmen für seinen Wahlkampf zu sammeln.
Genre:Comedy, Familie, Musik
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH