Anschlag auf Taylor Swift-Konzert - Heiß Umfehdet Spezial vom 08.08.2024
55 Min.Ab 0
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Anschlag auf Taylor Swift-Konzert - Heiß Umfehdet Spezial vom 08.08.2024
Der geplante Terror-Anschlag auf eines der Taylor Swift-Konzerte in Wien und die darauffolgende Absage des Events wird beleuchtet. Bei Moderator Wolfgang Schiefer sind Journalist Georg Renner und PULS 24-Reporterin Carla Marquez ebenso zu Gast wie Terrorismus-Experte Nicolas Stockhammer und Islamismus-Forscher Moussa Al-Hassan Diaw.
Genre:Nachrichten, Talk
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4