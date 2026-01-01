Apokalypse Los Angeles
80 Min.Ab 12
80 Min.Ab 12
Apokalypse Los Angeles
Tief in der bayrischen Provinz entsteht frei nach der Novelle von Heinrich von Kleist das Historiendrama 'Kohlhaas'. Doch schon am ersten Drehtag platzt die Finanzierung. Statt eines mächtigen Epos, das mit Kostümen und aufwändigen Kulissen beeindrucken sollte, kämpfen nun erwachsene Männer mit selbst gehäkelten Kettenhemden und verschlissenen Anzügen in einer zerfallenen Burgruine...
Altersfreigabe:
12
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