Apollo 17 – Die letzte Mondlandung | Dokumentation (1/2)
In "Apollo 17 – Die letzte Mondlandung" startet 1972 die finale Apollo-Mission mit dem Ziel, wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Die Dokumentation bietet Einblicke in das intensive Training der drei Astronauten, die sich darauf vorbereiten, eine andere Welt zu betreten. Während wir die Spannung vor dem Start spüren, erleben wir, wie die Astronauten die Mondoberfläche auf bisher nie dagewesene Weise untersuchen. Die Doku verspricht, die faszinierende Reise der Raumfahrer und die bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnisse auf der Mondmission zu beleuchten.
