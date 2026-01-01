Appleseed: Alpha
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Appleseed: Alpha
Animierte Adaption des gleichnamigen Mangas: Der Dritte Weltkrieg hat beinahe alles vernichtet. In einer apokalyptischen Umgebung entdecken die Soldatin Deunan Knute und der Cyborg Briareos zwei Überlebende, mit deren Hilfe die letzten Menschen der Erde gerettet werden könnten. Doch die Verbrecher Two Horns und Talos wollen deren Pläne durchkreuzen und die Macht an sich reißen.
Genre:Anime, Science Fiction, Action
Produktion:JP, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN