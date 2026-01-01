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Arapaima Expedition 2019

Arapaima Expedition 2019

19 Min.Ab 12
Just Fishing19 Min.Ab 12
Just Fishing

Arapaima Expedition 2019

In diesem Jahr warteten keine einfachen Bedingungen auf die Teilnehmer der Arapaima-Expedition. Dauerregen und fallende Wassertemperaturen machten das Fischen nicht gerade einfach. Der größte Fisch der Expedition war 225cm lang und der Durchschnitt der insgesamt 14 gefangenen Arapaimas lag bei guten 170-185cm. Eine einmalige Expedition in den tiefen Amazonas auf der Jagd nach dem Traumfisch!

Genre:
Spezial, Angeln
Produktion:
DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Extrakt Travel GmbH