Arapaima Expedition 2019
19 Min.Ab 12
19 Min.Ab 12
Arapaima Expedition 2019
In diesem Jahr warteten keine einfachen Bedingungen auf die Teilnehmer der Arapaima-Expedition. Dauerregen und fallende Wassertemperaturen machten das Fischen nicht gerade einfach. Der größte Fisch der Expedition war 225cm lang und der Durchschnitt der insgesamt 14 gefangenen Arapaimas lag bei guten 170-185cm. Eine einmalige Expedition in den tiefen Amazonas auf der Jagd nach dem Traumfisch!
Genre:Spezial, Angeln
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Extrakt Travel GmbH