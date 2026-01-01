Armes Deutschland: Willi und Carola
Armes Deutschland: Willi und Carola
Carola und Willi leben seit drei Jahren in einem Zelt und das bei Wind und Wetter. Während Willi arbeitet und rund 1600 Euro im Monat verdient, hat Carola noch nie in ihrem Leben gearbeitet. In dieser Doku begleiten wir die beiden in ihrem Alltag und fragen wie es ist, das ganze Jahr über in einem Zelt zu leben. Zudem treffen wir Oliver, er ist bereits seit sechs Jahren arbeitslos und hat ein Alkoholproblem. Für ihn ist klar: Arbeiten in Deutschland lohnt sich nicht. Die Dokumentation " Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern " beleuchtet, ob sich arbeiten in Deutschland lohnt. Dafür begleitet die Sozial-Doku Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Die gezeigten Personen beziehen bereits Sozialleistungen oder stehen kurz vor Hartz IV. Die Reihe lief ursprünglich bei RTLZWEI.