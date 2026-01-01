Armes Deutschland: Wir leben von Hartz IV | Doku
16 Min.Ab 12
16 Min.Ab 12
Armes Deutschland: Wir leben von Hartz IV | Doku
Markus (22) aus Köln lebt mit seiner jungen Familie von 954 Euro Hartz IV im Monat. Die alleinerziehende Mutter Irina (35) ist Multijobberin - ein Job alleine würde ihre dreiköpfige Familie nicht ernähren können. Doch auch so hat es die Familie nicht leicht mit ihrem Geld hinzukommen... Die Dokumentation " Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern " beleuchtet, ob sich arbeiten in Deutschland lohnt. Dafür begleitet die Sozial-Doku Menschen in verschiedenen Lebenssituationen. Die gezeigten Personen beziehen bereits Sozialleistungen oder stehen kurz vor Hartz IV. Die Reihe lief ursprünglich bei RTLZWEI.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12