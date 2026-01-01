As Good as Dead
86 Min.Ab 16
86 Min.Ab 16
As Good as Dead
Der ehemalige Drogenermittler und Kampfsportexperte Bryant (Michael Jai White) hat sich mächtige Feinde gemacht. Daher taucht er in Mexiko unter. Dort freundet sich Bryant mit dem Teenager Oscar (Luca Oriel) an, der aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammt. Damit sich der junge Mann auf der rauen Straße Lateinamerikas zur Wehr setzen kann, bringt ihm Bryant einige wirkungsvolle Martial-Arts-Techniken bei. Aber als plötzlich die schwerkriminellen Auftragskiller von Kartellboss Sonny Kilbane (Tom Berenger) auftauchen, entbrennt ein Kampf auf Leben und Tod. - Der Martial-Arts-Profi Michael Jai White war u.a. an Filmen wie „Universal Soldier“ oder „Kill Bill - Volume 2“ beteiligt.
Genre:Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.