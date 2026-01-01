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Asphaltgorillas

Asphaltgorillas

100 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS100 Min.Ab 12
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Kabel Eins CLASSICS

Asphaltgorillas

Zwei alte Freunde treffen nach Jahren wieder aufeinander - mit dramatischem Ausgang: Atris möchte sich aus den Fängen des Berliner Drogenbosses El Keitar befreien, der ihn ständig nur wie einen Handlanger behandelt. Da kommt es ihm gerade recht, als sein Freund aus Kindheitstagen mit einem beeindruckenden Lamborghini auf den Plan tritt und ihn in eine groß angelegte Falschgeld-Nummer involviert. Doch der Deal gerät schon bald aus den Fugen ...

Genre:
Action, Comedy, Krimi-Drama
Produktion:
DE, 2018
Altersfreigabe:
12
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© Constantin Film Verleih GmbH