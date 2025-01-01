Assassin Club

Vor TV
107 Min.Ab 16
Packender Thriller mit Henry Golding in der Hauptrolle: Eigentlich möchte Morgan sein altes Leben als Auftragsmörder hinter sich lassen. Doch ein letzter Job lockt mit viel Geld: Er soll sechs Personen eliminieren und dafür Millionen kassieren. Das Problem? Seine Zielpersonen sind ebenfalls Profis, die den gleichen Auftrag erhalten haben. Ein Ausstieg ist keine Option, denn nun ist Morgan selbst zur Zielscheibe geworden ...
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.