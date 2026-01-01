Atemlos - Gefährliche Wahrheit
Atemlos - Gefährliche Wahrheit
Nathan Harper ist eigentlich ein normaler Jugendlicher. Doch dann entdeckt er sein Kinderfoto auf einer Vermisstenmeldung und fragt sich, mit wem er eigentlich zusammenlebt.
Atemlos: Gefährliche Wahrheit - Action mit Taylor Lautner
Eigentlich ist Nathan Harper, gespielt von Taylor Lautner, ein Jugendlicher wie jeder anderer - er geht zur Schule, feiert ausgelassen auf Parties und flirtet mit Mädchen. Als er jedoch zusammen mit seiner Mitschülerin und Freundin Karen Murphy, verkörpert von Lily Collins, ein Schulprojekt zu vermissten Kindern startet, steht sein Leben plötzlich Kopf. Denn er findet sich selbst in der Datenbank!
Aber wie ist das möglich, schließlich hat er ja eine Mutter und einen Vater, gespielt von Maria Bello und Jason Isaacs? Als er diese konfrontiert, bestätigen sie, dass Nathan adoptiert ist. Doch bevor er das auch nur ansatzweise verdauen kann, tauchen plötzlich Agenten an der Wohnungstür auf, töten seine Eltern und Nathan kann nur knapp mit dem Leben entkommen. Mit Karen im Schlepptau versucht er die Wahrheit über seine Herkunft und Identität herauszufinden. Gleichzeitig sind der FBI-Agent Frank Burton, verkörpert von Alfred Molina, und der serbische Terrorist Nikola Koslow, gespielt von Michael Nyqvist, hinter ihm her. Zur Hilfe kommt Nathan Harper dabei Sigourney Weaver als die Ärztin Dr. Bennet.
Spannender Thriller von einem Genre-Profi
Die Regie des Films Atemlos - Gefährliche Wahrheit übernahm John Singleton, der damit sein letztes Werk ablieferte, bevor er im Alter von nur 51 Jahre verstarb. Berühmt wurde er 1991 für die Regie des Films Boyz n the Hood - Jungs im Viertel. Dafür wurde er im Alter von nur 24 Jahren für einen Oscar nominiert. Damit ist er sowohl der bis dato jüngste Regisseur, als auch als erster afro-amerikanischer Anwärter für die Trophäe. Danach führte er unter anderem bei Shaft und 2Fast2Furious Regie - und schließlich bei Atemlos - Gefährliche Wahrheit.
Für Taylor Lautner ist seine Rolle in Atemlos - Gefährliche Wahrheit die erste Action-Helden-Rolle. Vorher wurde er vor allem durch seine Auftritte in Im Dutzend Billiger 2 - Zwei Väter drehen durch und in der Twilight-Saga bekannt. Da er sich aber auch dafür schon ordentlich Muskeln antrainieren musste, kann er in dem Action-Thriller sofort überzeugen.
Bei Joyn PLUS+ kannst du dir den Film Atemlos - Gefährliche Wahrheit von John Singleton mit Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina, Jason Isaacs, Maria Bello und Sigourney Weaver jederzeit im Stream anschauen.