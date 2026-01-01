Attack on Titan The Final Chapters: Special 1
59 Min.Ab 16
59 Min.Ab 16
Attack on Titan The Final Chapters: Special 1
Eren plant weiterhin, die Insel Paradis zu zerstören und alle Menschen umzubringen. Er bemächtigt sich des Urtitanen und löst das "Erdrumoren" aus. Die letzte Hoffnung der Menschheit ist ein Flugboot, mit dem die Titanen aus der Luft angegriffen werden können. Währenddessen glauben Armin und Mikasa weiterhin fest daran, Eren aufhalten zu können.
Genre:Anime, Abenteuer, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Hajime Isayama, KODANSHA / "ATTACK ON TITAN" The Final Season Production Committee