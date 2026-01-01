Attack on Titan The Final Chapters: Special 2
82 Min.Ab 16
82 Min.Ab 16
Attack on Titan The Final Chapters: Special 2
Eren und die Titanen rücken unaufhaltsam vor. Die Mitglieder des Aufklärungstrupps setzen alles daran, diesen Vormarsch zu stoppen, müssen dafür aber zu drastischen Maßnahmen greifen. Während Armin noch verzweifelt versucht, dies zu verhindern, um Eren zu retten, scheint es keinen anderen Ausweg mehr zu geben ...
Genre:Anime, Abenteuer, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Hajime Isayama, KODANSHA / "ATTACK ON TITAN" The Final Season Production Committee