Auch Djangos Kopf hat seinen Preis

82 Min.Ab 16
Grjngo
Djangos Verlobte wurde entführt. Also muss er sie retten, aber das ist gar nicht so einfach. Das Problem ist, dass es sich bei den Entführern um die Cortez-Brüder und ihre Bande handelt. Sie haben eine Bank ausgeraubt und sich in einer Höhle versteckt. Django jagt sie mit der Hilfe eines Amerikaners und Fulton. Fulton ist ein Agent, der den Auftrag hat, das Gold zurück zur Bank zu bringen.

Genre:
Western
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Grjngo GmbH