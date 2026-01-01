Auch Lügen will gelernt sein
87 Min.Ab 6
87 Min.Ab 6
Auch Lügen will gelernt sein
Horst Michalke und seine Frau Marion haben sich ein Haus in bester Wohnlage gekauft. Das Geld ist zwar knapp, aber einen kleinen Urlaub am Meer mit den beiden Kindern gönnen sie sich. Die Stadtgrenze ist noch nicht erreicht, da fährt Horst, der schon zwei Gläser Schnaps intus hat, einen Mann auf der Straße an. Kurzerhand nimmt die Familie den ohnmächtigen Süleyman mit nach Hause. Der hat angeblich sein Gedächtnis verloren und nistet sich sogleich bei den Michalkes ein.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH