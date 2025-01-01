Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auch Zwerge haben klein angefangen

Auch Zwerge haben klein angefangen

93 Min.Ab 16
Studiocanal93 Min.Ab 16
Studiocanal
Auch Zwerge haben klein angefangen

Auch Zwerge haben klein angefangen

Kontroverses Drama von Werner Herzog: Die kleinwüchsigen Bewohner eines Erziehungsheims leiden unter den strengen Strukturen der Einrichtung und der Führung ihres Direktors. Als dieser mit den meisten anderen Insassen auf einem Ausflug ist, revoltieren die Zurückgelassenen. Ihre Wut gegen das System äußert sich in Gewaltbereitschaft und Zerstörungswahn.

Genre:
Drama
Produktion:
DE, 1970
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH