Auf die harte Tour
107 Min.Ab 16
Auf die harte Tour
Um sich auf seine nächste Rolle optimal vorzubereiten, hat es sich Action-Star Nick Lang in den Kopf gesetzt, einen realen Cop bei der Arbeit zu begleiten. Die Wahl fällt auf John Moss - der knallharte Detective soll für den Hollywood-Liebling das Kindermädchen spielen. Der Ärger lässt nicht lange auf sich warten: Der Schauspieler kommt Moss ausgerechnet bei der Verhaftung eines Serienmörders in die Quere. Dann mischt sich Nick auch noch in Moss' Privatleben ein ...
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 1990
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH