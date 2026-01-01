Auf ewig und einen Tag
177 Min.Ab 12
177 Min.Ab 12
Auf ewig und einen Tag
Am Morgen des 11. September 2001 betritt Gregor die Räume eines Geschäftspartners im World-Trade-Center. Um 9:15 Uhr rasen die Flugzeugein die Türme: Panik, Chaos, Flucht – nur Gregor scheint keine Anstalten zumachen, sich zu retten. Es war Jans Idee, seinen Freund und Teilhaber nach New York zu schicken, um dort ein wichtiges Geschäft einzufädeln. Großartig besetzt, virtuos inszeniert.
Genre:Mini-Serie, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film