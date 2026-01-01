Auf heißer Fährte
Auf heißer Fährte
Der flüchtige Bankräuber Jim Larsen entkommt während eines Gefangenentransports mit Hilfe seines Bruders, doch bei der Flucht wird ein Deputy getötet und sein Bruder tödlich verletzt. Unter falschem Namen taucht Larsen in einem kleinen Grenzort unter, wo er versucht, unauffällig ein neues Leben zu beginnen. Die Stadt steht jedoch unter dem Einfluss eines einflussreichen Ranchers, mit dem der örtliche Sheriff Mark Riley in offenem Konflikt liegt. Larsen hält sich zunächst im Hintergrund, doch als er sich in die Witwe Ellen Bailey verliebt und ihr Bruder – der Sheriff – in Gefahr gerät, gerät er in das Machtspiel der Stadt. Sein Versuch, anonym zu bleiben, wird zunehmend schwieriger, denn Steckbriefe mit seinem Gesicht sind bereits auf dem Weg. Als der Konflikt eskaliert, entscheidet sich Larsen, Riley beizustehen. In einer abgelegenen Geisterstadt kommt es zum Showdown mit dem Rancher und seinen Männern – ein Kampf, bei dem ihm nicht nur seine Vergangenheit einholt, sondern der auch über seine Zukunft entscheidet.