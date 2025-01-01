Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf hochalpine Saiblinge im schweizer Bergland

Mit Bergausrüstung und Angelruten im Gepäck erklommen die Redakteure des Global Angler zusammen mit einem Schweizer Freund unweit von St. Moritz die Berge, um in den kleinen Bergseen es auf die kanadischen Saiblinge Graubündens zu probieren. Nach einem verhaltenen Anfang erlebte das Trio eine wahre Sternstunde am Berg.

Genre:
Spezial, Natur, Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:
de, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Datari Outdoor Bücher UG