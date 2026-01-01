Auf Kriegspfad
71 Min.Ab 12
71 Min.Ab 12
Auf Kriegspfad
Apachenhäuptling Cochise, der nach Jahren blutiger Konflikte mit der US-Armee endlich einen zerbrechlichen Frieden ausgehandelt hat, versucht gemeinsam mit dem verständnisvollen Offizier Tom Burke eine stabile Grundlage für ein Miteinander zu schaffen. Doch nicht alle Stämme sind bereit, die Waffen ruhen zu lassen. Aufständische Comanchen bedrohen den mühsam geschlossenen Pakt und treiben die Situation erneut an den Rand eines Krieges. Zwischen politischem Druck, kulturellen Spannungen und persönlichen Loyalitäten müssen Cochise und Burke alles daran setzen, den Frieden zu bewahren.
Genre:Western
Produktion:US, 1953
Altersfreigabe:
12
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