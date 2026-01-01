Auftragsmord = der perfekte Mord?
Auftragsmord = der perfekte Mord?
Drei scheinbar perfekte Morde, bei denen auf den ersten Blick kaum Beweisstücke gefunden werden: Können die forensischen Ermittlungen und die akribische Spurensuche die wahren Täter überführen? In Miami trauert anscheinend eine Frau, um ihren Mann, der bei einem missglückten Einbruch umkam. Doch die Detektive verfolgen die Spur einer abgewischten Waffe und einer winzigen Gewebeprobe, wodurch die Witwe nicht mehr so unschuldig aussieht. In Oklahoma wird die Leiche eines Mannes in einem brennenden Truck gefunden. Hatte der Mann einen tödlichen Unfall oder sind die Detectives einem Mordkomplott auf der Spur? Winzige Blutspritzer und ein neu gekaufter Teppich führen die Detectives zu einem Auftragsmörder. Zum Schluss beschäftigen sich die Ermittler in L.A. mit einem Doppelmord an einem Ehepaar, der von einem mutmaßlichen „Ninja-Attentäter“ begangen wurde. Durch die Analyse eines zerschnittenen Kettenglieds und abgehörte Telefongespräche decken die Ermittler eine tief sitzende Familienfehde und den Plan der eigenen Söhne auf, ihre Eltern töten zu lassen, um an das Erbe zu gelangen. Forensische Chemie, Ballistik und psychologisches Geschick führen in diesen drei komplexen True-Crime-Fällen zur Gerechtigkeit.