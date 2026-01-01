Aus dem Knast entlassen - und dann? | Kriminell, weggesperrt, entlassen
Was würdest du als erstes nach der Entlassung aus dem Knast machen? "Kriminell, Weggesperrt, Entlassen" hat Garfield, von seinen ersten Tag nach fünf Jahren Gefängnis über mehrere Monate hinweg, begleitet. Raus aus dem Knast - und dann? Die Dokumentation „Kriminell. Weggesperrt. Entlassen.“ begleitet ein Jahr lang vier Strafgefangene ab dem Moment ihrer Entlassung. Die Ex-Häftlinge wollen sich außerhalb der Gefängnismauern ein neues Leben aufbauen. Doch die Gefahr ist groß, dass sie in ihre alten, teils auch kriminellen Verhaltensmuster zurückfallen. Die Reihe lief ursprünglich bei RTL ZWEI.
