Aus dem Leben
89 Min.Ab 0
89 Min.Ab 0
Aus dem Leben
Die Volksschullehrerin Sabine Schuster (Ann-Kathrin Kramer) und ihr Mann Stefan (Harald Krassnitzer) feiern ihren 25. Hochzeitstag und genießen ihr beschauliches Leben in Ilmenau. Zum Feiern bleibt dem Paar nicht viel Zeit. Annika (Leonie Brill), die Tochter der beiden, ist am Sprung nach Berlin, um ihre Ausbildung zu beginnen. Stefan ist als Förster viel unterwegs und Sabine hat mit der Schulaufführung ihrer Klasse gut zu tun. Daher trifft es die Familie hart, als Sabine bei den Proben der Schulaufführung einen Schlaganfall erleidet. Ihr Weg zurück ins Leben ist kein leichter und stellt in erster Linie ihre Ehe auf eine harte Probe. Aber Stefan will zu seiner Frau halten, auch wenn ihm das nicht immer leichtfällt.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
0