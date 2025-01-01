Aus dem Leben eines Taugenichts
92 Min.
Aus dem Leben eines Taugenichts
Auf der Suche nach dem Glück durchstreift ein junger Mann die Lande - kein Geld in den Taschen, aber die Violine im Arm und den Kopf voller Lieder. Zwei schöne Frauen nehmen ihn mit aufs Schloss, wo er sich als Gärtner verdingt. Doch die Schlossgesellschaft behagt ihm nicht, und er zieht weiter. Die Tätigkeit als Zolleinnehmer, die er anschließend ausübt, lässt ihn trübsinnig werden. Von einer schönen Frau aus der Lethargie geweckt, zieht er abermals weiter. In Italien schließt er sich der Bande von Rinaldo Rinaldini an und will fortan nur noch für sie seine Lieder spielen. Da begegnet ihm wieder eine Schöne, und diesmal ist es die große Liebe - mit ihr will er das Land seiner Wünsche suchen.
