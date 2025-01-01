BABY GT3 zum Carrera-Preis? | Porsche 911 Carrera T Handgerissen!
BABY GT3 zum Carrera-Preis? | Porsche 911 Carrera T Handgerissen!
GT3-Feeling für weniger Geld? Genau das könnte der Porsche 911 Carrera T liefern! Porsche hat mal wieder bewiesen, dass kleine Eingriffe ein geiles Auto ergeben. Mit 394 PS, 295 km/h Vmax und einem Startpreis von €141.700 bekommt man ein Fahrerlebnis, das verdächtig nah am GT3 liegt – nur eben zum Carrera-Preis. Mein persönliches Highlight? Handgerissen! Ein modernes Auto mit legendärem, alten Fahrverhalten – genau so muss ein 911er sein! Heute geht’s auf Simons Hausstrecke und natürlich auf die Autobahn, um zu checken, wie viel Spaß der neue 911T wirklich macht.
