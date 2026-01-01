Babylon - Rausch der Ekstase
182 Min.Ab 16
182 Min.Ab 16
Babylon - Rausch der Ekstase
Preisgekröntes Meisterwerk von Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle mit Brad Pitt und Margot Robbie: Ende der 1920er Jahre hält der Ton Einzug in die Filmwelt und löst das Genre des Stummfilms langsam ab. Dieser Umbruch bringt viele Veränderungen mit sich - und so bangen die alten Hasen der Branche bald um ihre Karriere: so auch der erfolgsverwöhnte Schauspieler Jack Conrad. Nellie LaRoy hingegen will mithilfe ihres Freundes Manny in Hollywood endlich Fuß fassen.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.