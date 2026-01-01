Back of the Net
Die kluge und ehrgeizige Cory Bailey will eigentlich an einem Meeresforschungsprogramm teilnehmen – doch ein Bus-Irrtum bringt sie stattdessen an die Harold Soccer Academy. Ohne Fußballerfahrung, aber mit jeder Menge wissenschaftlichem Know-how, stolpert sie in ein Camp voller sportlicher Rivalitäten, Freundschaften und Herausforderungen. Zunächst Außenseiterin, findet Cory schnell Anschluss bei einem chaotischen Team namens „Worst of the Best“ (WOTB). Mit cleveren Ideen und physikalischen Tricks verwandelt sie die Underdogs in echte Champions. Doch nicht jeder ist begeistert – besonders Edie, die Starspielerin, sieht in Cory eine Bedrohung.
Genre:Comedy, Familie
Produktion:AU, 2019
6
