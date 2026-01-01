Backstabbing for Beginners
109 Min.Ab 12
109 Min.Ab 12
Backstabbing for Beginners
Irak, späte 90er: Für den jungen Idealisten Michael Sullivan wird ein Traum wahr, als er das UN-Programm zur Versorgung des kriegsgebeutelten Landes mitkoordiniert. Doch unter der Führung des abgebrühten Diplomaten Pasha lernt er schnell: Hinter dem humanitären Deckmantel verbirgt sich ein Netzwerk aus Korruption und Machtgier. Als Sullivan auf eine Verschwörung in den höchsten Kreisen stößt, steht er vor der Wahl – schweigen oder alles riskieren.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:DK, CA, US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH