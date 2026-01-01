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Backstabbing for Beginners

Backstabbing for Beginners

109 Min.Ab 12
MOVIEDOME109 Min.Ab 12
MOVIEDOME

Backstabbing for Beginners

Irak, späte 90er: Für den jungen Idealisten Michael Sullivan wird ein Traum wahr, als er das UN-Programm zur Versorgung des kriegsgebeutelten Landes mitkoordiniert. Doch unter der Führung des abgebrühten Diplomaten Pasha lernt er schnell: Hinter dem humanitären Deckmantel verbirgt sich ein Netzwerk aus Korruption und Machtgier. Als Sullivan auf eine Verschwörung in den höchsten Kreisen stößt, steht er vor der Wahl – schweigen oder alles riskieren.

Genre:
Thriller, Drama
Produktion:
DK, CA, US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH