Backtrace
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Backtrace
Ein schiefgelaufener Überfall in einer kleinen Stadt endet mit mehreren Todesfällen und einem Überlebenden namens MacDonald. Sein Erinnerungsvermögen ist jedoch beeinträchtigt, er kann nicht sagen, wo die 500.000 Dollar versteckt sind. Als ein mysteriöses Trio MacDonald aus einer Nervenheilanstalt befreit, um das Geld zu bergen, spritzen sie ihm ein experimentelles Serum ein, das seinen Verstand in die Vergangenheit katapultiert.
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Constantin Film Distribution GmbH