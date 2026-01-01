Bad Boys - Harte Jungs
115 Min.Ab 16
115 Min.Ab 16
Bad Boys - Harte Jungs
Das unschlagbare Duo Will Smith und Martin Lawrence sorgt für Ordnung in L.A.: Als Heroin im Wert von 100 Millionen Dollar aus dem Polizeihauptquartier von Miami gestohlen wird, sollen die zwei Polizisten Mike Lowrey, ein eingefleischter Junggeselle, und der verheiratete Familienvater Marcus Burnett den Fall aufklären. Die Gangster schalten der Reihe nach alle Zeugen aus - bis auf das Callgirl Julie, die Mike und Marcus auf die Spur des skrupellosen Drogenbosses Fouchet bringt.
Genre:Action, Comedy
Produktion:US, 1995
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland